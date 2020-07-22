خروج آخر حالة كورونا من حميات الغردقة وتحويلها إلى مستشفى نموذجي

خرجت صباح اليوم الأربعاء آخر حالة من مصابي كورونا بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد من مستشفى حميات الغردقة، بعد ما جاءت النتائج سلبية التحاليل، وسجلت المستشفى زيرو كوورنا وسط فرحة الطاقم الطبي والإداري بعد عناء ومجهود كبير مبذول في علاج مصابي كورونا، استمر لأكثر من ستة أشهر منذ استقبال اول حالة تحمل الجنسية الصينية في مطلع شهر فبراير الماضي.

وأثنى الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على المجهود المبذول من الطاقم الطبي وطاقم الإداري وجميع العاملين بمستشفى حميات الغردقة، في علاج مصابي كورونا منذ بدأ العمل بها كمستشفي عزل حتى خروج آخر حالة.

وأوضح دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح صحفى، أن مستشفى حميات الغردقة ستخضع لعملية تطوير شاملة ليتم تحويلها لمستشفى نموذجي على أحدث طراز وذلك عقب تعافي جيمع مصابي كورونا وخروج آخر إحالة صباح اليوم الأربعاء.

ويشمل التطوير لمستشفي حميات الغردقة تركيب شبكة غازات في المستشفى لأول مرة وعناية مركزة تحوي 6 أسرة إضافة إلى 40 غرفة مجهزة طبيا على أحدث مستوى، إضافة إلى تجديد العيادات والاستقبال والمكاتب الإدارية.