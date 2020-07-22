"ماكينة لحام" تشعل النار في سطح منزل بسوهاج وإصابة 3 من السكان

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة إثر حريق اندلع في سطوح منزل مكون من 5 طوابق بمدينة ناصر دائرة قسم ثانٍ سوهاج، ونقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأخمدت قوات الحماية المدينة النيران.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم ثان سوهاج، بنشوب حريق بسطح منزل بمدينة ناصر، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بسطح منزل مكون من 5 طوابق ملك "محمد.س.ع" 42 عاما، محاسب، وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن إصابة علي محمد حسن، 42 عاما، بحروق في الذراع الأيسر من الدرجة الثانية بنسبة 20%، زياد محمد حسن، 16 عاما، مصابًا بحروق من الدرجة الثانية بالذراع الأيسر والقدمين بنسبة 45%، عبدالهادي محمد عبدالموجود 60 عاما مصابا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، بنسبة 80% ويقيمون دائرة قسم أول سوهاج في أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق، ونقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال مالك المنزل والمصاب الثاني والثالث ويقيم بذات الناحية رجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من ماكينة لحام حال قيام المصابين ببعض أعمال التشطيبات "أنشاء جمالون حديد أعلي سطح المنزل" وأضافوا إحتراق بعض المخلفات أعلي سطح المنزل ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.