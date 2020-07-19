إزالة 285 حالة تعدي على أملاك الدولة خلال 10 أيام بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 285 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال 10 أيام، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، نفذت حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

وأسفرت الحملات عن إزالة 174 حالة تعدي على أراضي مباني بمساحة 14 ألف و 839 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 111 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 298 فدانًا و10 قراريط و5 أسهم.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تجري على مدار اليوم من خلال غرفة عمليات المحافظة.