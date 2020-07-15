 إزالة 41 حالة تعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه 16 بسوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية في سوهاج، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى وإدارة الري، وتم تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة ومنافع النيل.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن الموجة 16 من موجات قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة، ترأس الحملة اللواءات نائبي المدير لقطاعي الشمال والجنوب ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم تنفيذ 41 قرار تضمن 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية، و2 قرار تعد على أملاك الدولة، و20 قرار تعد على منافع النيل، وقرار تعد على أملاك الطرق، وقرار تعد على أملاك الآثار بإجمالي 32 قيراطا، و17 سهما.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.