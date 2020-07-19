وزيرة التضامن: صرف معاشات أغسطس بداية من 25 يوليو بسبب عيد الأضحى

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بتسهيل الأمور على الفئات التي تخدمها الوزارة، ومن ثم فإن الوزارة تعمل على تنفيذها.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أنه سيتم صرف معاشات أغسطس قبل حلول موعد عيد الأضحى المبارك، وتحديدًا بداية من يوم 25 يوليو الجاري، حيث سيكون متاحا في كل ماكينات الصرف الآلي.

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وشراء احتياجاتهم قبل العيد.