إنشاء مستشفى جامعي جديد للحميات بأسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مستشفى جامعي جديد للحميات بجوار مستشفى الراجحي الجامعي للكبد والجهاز الهضمي.

وأوضح أن المستشفى الجديد يمثل إضافه جديدة للخدمات الصحية المتخصصة التى تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لملايين المرضى سنويًا من مختلف محافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة في اجتماع مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، برئاسة الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، حيث أشار أيضًا إلى إنشاء مبنى إداري مركزي يضم كافة المكاتب الإدارية لمستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية، والتواصل بين الإدارات المختلفة وتحسين مستوى الأداء، وتعزيز كفاءة النظام الإداري الداعم للخدمات الطبية المقدمة.