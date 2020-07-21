مصرع شابة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء

لقيت شابة مصرعها وأصيب خمسة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بجنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أخطارًا يفيد بوقوع انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي، على بعد 5 كيلو مترات من مدينة دهب، اتجاه مدينة شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن مصرع سمر محمد عبد المعبود قاسم، 20 عامًا، من محافظة الغربية، إصابة كل من علا عصام عبد المعبود قاسم 22 عامًا، وعاطف عبد المقصود عبد الباري 52 عامًا، وهبة محمود نجلا 38 عامًا، ومحمد جابر محمد 12 عامًا، ومنه جابر محمد 13 عامًا، وجميعهم من محافظة الغربية.

جرى الدفع بأربع سيارات إسعاف لنقل الجثة والمصابين لمستشفى دهب، وأخطرت النيابة للوقوف على أساب الحادث.