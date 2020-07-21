مصرع 2 وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

لقي اثنان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون من محافظة الغربية، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق دهب شرم الشيخ.

تلقى اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من قسم شرطة دهب يفيد انقلاب سيارة ملاكي على بعد 5 كيلو مترات من دهب تجاه شرم الشيخ.

تم الدفع بأربع سيارات إسعاف لموقع الحادث الذي أسفر عن مصرع هبة محمود نجلا "38 عاما"، عقب وصولها المستشفى، وسمر محمد عبدالمعبود قاسم 20 عاما، مكان الحادث.

كما أسفر الحادث أن إصابة كل من، علا عصام عبد المعبود قاسم 22 عاما، مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود، عاطف عبدالمقصود عبد الباري 52 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ، محمد جابر محمد 12عاما، ولم ينقل بالإسعاف كدمة بالوجه وخروج من مستشفى دهب، ومنه جابر محمد 13 عاما، سحجات ولم تنقل بالإسعاف وخروج من مستشفى دهب.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى دهب تحت إشراف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.