إصابة ضابط و21 مجندا في انقلاب سيارة شرطة بالدقهلية

أصيب ضابط شرطة و16 مجندا في الدقهلية الليلة، بحادث انقلاب سيارة شرطة على "طريق نبروه في منطقة مفارق نبروه بحوالي 2 كيلومتر.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من ازداره شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة قوات أمن علي طريق نبروه .

انتقلت قوة من شرطة المرور ومركز شرطة نبروه وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة 16 مجندا وضابط شرطة برتبة رائد، وتم نقلهم لمستشفى الطواري بجامعة المنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي أن المصابين هم: الرائد محمد منصور رزق 45 سنة من المنصورة، والمجندين مؤمن حسين على 21 سنة من الشرقية، ومحمود عبد المعطى طلبة زيدان 22 سنة مركز سنمود بالغربية، ومجند ربيع حسن عيسى 22 سنة المنيا، وعبدة عرفة عبد الحميد 20 سنة صان الحجر الشرقية وخالد أنور حسين 20 سنة المنيا ومحمد حسنى عبد اللطيف 20 سنة بلبيس الشرقية، وإبراهيم خالد عبد الرحمن 21 سنة الشرقية، وموسى محمود مرعى 21 سنة الشرقية، ومحمد أحمد محمد 21 سنة كفر الشيخ، ومحمود محمد عبد الصبور 21 سنة أسيوط، ومنتصر ناجى محمد 23 سنة بنى سويف، ومحمود معوض عبد الحميد 21 سنة الفيوم وإسلام أحمد عبد الحميد 21 سنة الفيوم واحمد جمال عبد العزيز 21 سنة القليوبية، ويوسف حماد يوسف 21 سنة المنيا .

وتعامل أطباء مستشفى الطوارئ مع المصابين، واتخاذ الإجراءات الطبية لعلاجهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.