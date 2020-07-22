ضبط 6 أطنان أسماك فاسدة بدمياط والنيابة تباشر التحقيق

تباشر النيابة العامة بمحافظة دمياط، التحقيق في وقائع ضبط 6 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال يومين.

وكانت مباحث التموين برئاسة الرائد أحمد عبد الباقي، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور طارق أبو النجا، قد ضبطت 5 أطنان من الأسماك المنتهية الصلاحية، لدى المدعو "ن.م.ش"، صاحب ثلاجة مجمدات بدمياط الجديدة، وحُرر المحضر رقم 3218 جنح أمن دولة طوارئ، والتحفظ على الكميات المضبوطة.

كما ضبطت مديرية التموين مساء أمس طنًا من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر، لدى إحدى الثلاجات بمدينة عزبة البرج، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الكميات المضبوطة.