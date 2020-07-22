843 حاوية فاكهة وخضار صادرة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة بينما غادر 7 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33984 طنا تشمل: 4100 طن علف بنجر و9050 طن رمل و804 طن فوسفات و16500 طن ملح و2030 طن أسمنت و1500 طن حديد.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48559 طنا تشمل: 9500 طن حديد و23559 طن ذرة و8500 طن زيت طعام و7000 طن سكر، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 843 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب وفراولة ومانجو) وخضروات (خضراوات مجمدة وبطاطا وبطاطس وملوخية) وحاصلات زراعية (برسيم وليمون وبردقوش)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وأمريكا وإنجلترا وهولندا وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 2914 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26448 طنا، كما غادر 2253 شاحنة منها 744 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38975 من البضائع العامة.