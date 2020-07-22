حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء في أبنوب بأسيوط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملات الإزالة بمختلف قرى ونجوع ومراكز وأحياء المحافظة، ضمن الموجة الـ 16 للإزالات تنفيذاً لقرارات وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية.

وفى سياق متصل ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، حملة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضي أملاك الدولة بمركز أبنوب ضمن الموجة الـ 16 لإزالة مخالفات البناء بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية.

وأشار إلى إزالة 17 مخالفة بناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بقرى المركز.

ومن جانب آخ، تفقد السكرتير المساعد على هامش الحملة مزارع مشروع الثروة الحيوانية بمركز أبنوب التابعة للمحافظة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بها.