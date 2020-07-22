مجلس جامعة دمياط يُحدد موعد امتحانات الدراسات العليا 

عقد مجلس الدراسات العليا بجامعة دمياط، اجتماعه لشهر يوليو 2020، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعضوية وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا، والبحوث بحرم الجامعة الجديد.

وناقش المجلس ضرورة الاهتمام بموقف الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، سواءً المعيدين أو المدرسين مساعدين بالنسبة؛ للتسجيل وأسباب التأخير في عدم التسجيل.

وناقش المجلس ضرورة الاهتمام بالإجراءات الخاصة بطلاب الدراسات العليا، والاجراءات الخاصة بالطلاب الوافدين بالدراسات العليا، مع تشكيل لجنة لوضع وتطوير آليات التسجيل بالكليات.

وهنأ المجلس كلية التجارة، لحصول المجلة العلمية بالكلية على 7 نقاط، في تقييم المجلس الأعلى للجامعات لشهر يوليو2020. كما هنأ المجلس كلية الفنون التطبيقية، وذلك لحصول مجلتها على 5 نقاط، ضمن تقييم الجمعات.

ويُعد ذلك إنجازًا لكلية التجارة لحصولها على أعلى نقاط التقييم على مستوى المجلات العلمية بالجامعات المصرية.

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، لبدء امتحانات طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة، يوم السبت الموافق 8/8/2020.