أستاذ مناعة: انخفاض أعداد الإصابات بكورونا يرجع لوعي المواطن

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بطب عين شمس، إن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة أدت لاحتواء فيروس كورونا، موضحا أن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات جراء الفيروس ترجع لزيادة وعي المواطن.

وأضاف "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه لا يمكن التعويل على ضعف الفيروس، ولكن التعويل يجب أن يكون من الإجراءات التي نتخذها لمواجهة الفيروس لمنع انتشاره من جديد، حيث سجلت بعض الدول ارتفاعا في الإصابات عقب إعادة فتحها للحياة بشكل متزايد عن الحد المسموح.

ونصح المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولا سيما التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، موضحا أن المخالطين لحالات كورونا في العزل المنزلي أصبح لديهم وعي بشكل كبير حاليا.