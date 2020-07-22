عامل يتخلص من زوجته لشكه في سلوكها ويبلغ الشرطة بالبحيرة

أقدم عامل بالبحيرة، اليوم، على قتل زوجته بعدة طعنات بالرقبة والبطن، وأبلغ الجهات الأمنية بمركز شرطة أبو حمص، عقب تنفيذ جريمته، مبررا ذلك لشكه فى سلوكها، ونشوب خلافات بينهما بسبب ذلك الأمر.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بلاغ "محمد ش.م" 29 سنة، عامل، مقيم عزبة الدكتور سرور مركز ابوحمص، قيامه بقتل زوجته "رباب ر.م" 28 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، لخلافات بينهما بسبب شكه فى سلوكها.

بالانتقال والفحص تبين إصابتها بطعنات بالرقبة والبطن، وتم التحفظ على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وكذا التحفط على أداة الجريمة "سكين".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.