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محمود مسلم

إزالة 6 تعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
12:52 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
 تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية

 تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية

شن مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الأمن، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنجوع "أحمد" و"أبو صير" و"الأفراد".

وقال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة لأسوار ومنازل مخالفة على أراضي الدولة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا بإيقاف إصدار أي تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر بكافة الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، اعتبارًا من أبريل الماضي.

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