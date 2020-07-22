ارتفاع أسعار الذهب عالميا قرب أعلى مستوى في 9 أعوام

ارتفعت أسعار الذهب العالمية قرب أعلى مستوياتها في نحو 9 أعوام خلال تعاملات الأربعاء، وسط مخاوف من تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات بطرح مزيد من حزم التحفيز النقدي لدعم الاقتصادات بعد أزمة كورونا، ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ للتحوط من التضخم.

وارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.25% مسجلا 1848.60 دولار للأوقية، وصعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.40% عند مستوى 1865.13 دولار للأوقية بعدما ارتفع إلى 1865.35 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وون بين، أعلن صباح الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة أبلغته أمس بأنّ عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون، في خطوة أدانتها بكين بشدة متوعدة بالرد.

على صعيد أخر، وافق زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بشأن تخصيص 750 مليار يورو كحزمة تحفيزية لدعم اقتصادات القارة بعد أزمة كورونا، فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمين بطالة ممتدا وتخصيص المزيد من الأموال للمدارس.