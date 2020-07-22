الأوبرا تحتفل بذكرى 23 يوليو على مسرح النافورة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، تحييها الفنانة ريهام عبدالحكيم بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت ضيف شرف، في الثامنة مساء الخميس 23 يوليو على مسرح النافورة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التي صورت المشاعر الحماسية لجموع الشعب المصري، وبينها موسيقى "دموع في عيون وقحة، سواعد من بلدي، حرية أرضنا، يا حبايب مصر، سقط النقاب، حي علي الفلاح، دقت ساعة العمل، بلدي يا بلدي، حبيت كتير، محلاك يا مصري، ثوار ثوار، طوف وشوف، ونشيد الله أكبر"، أداء رحاب مطاوع، محمد شوقي، اشرف وليد، محمد متولي، أحمد صبري ووليد حيدر".