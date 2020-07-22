مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب سيارة بقنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بجوار الشركة اليابانية على طريق قنا - نجع حمادي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إشارة من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف، مفادها وقوع حادث انقلاب سيارة "بوجيه" على طريق قنا نجع حمادي.

وكشفت التحريات إصابة 9 أشخاص ووفاة شاب، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى قنا الجامعي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.