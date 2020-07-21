إصابة 3 في حادث مروري بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب، اليوم، 3 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "القاهرة _ الإسكندرية" الصحراوي، أمام الكيلو 84 بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة، وجرى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات.

وكانت مستشفى وادي النطرون المركزي، استقبل كل من: محمد كارم شريف، 15 سنة، أحمد ماهر أمين 21 سنة، أسامة جمال بدر 17 سنة، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم.

وتبين أنهم أصيبوا في حادث انقلاب سيارة بالطريق المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.