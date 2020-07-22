تعرف على أسعار الأضاحي واللحوم بالأسواق ومنافذ الزراعة والتموين

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يُقبل المسلمون قبله على أسواق المواشي والأغنام لشراء الأضاحي تقربًا إلى الله، واقتداءً بسنة نبيه إبراهيم عليه السلام.

وترصد "الوطن" في إطار خدماتها اليومية، أسعار اللحوم وأسعار الأضاحي بالأسواق المصرية ومنافذ التموين والزراعة على النحو التالي:

منافذ وزارة الزراعة

أسعار الأضاحي بوزارة الزراعة

- سعر الأضحية البقري: 55 جنيهًا للكيلو القائم.

- سعر الأضحية الجاموسي القائم: 50 جنيهًا للكليو القائم.

- سعر الخروف: 58 جنيهًا للكيلو القائم.

- سعر الماعز: 60 جنيهًا للكيلو القائم.

أسعار اللحوم بوزارة الزراعة

وحددت الوزارة أسعار اللحوم الكندوز والضاني والبوفتيك والكبد بـ105 جنيهات للكيلو، أما اللحوم السوادني بـ90 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم بـ70 جنيهًا، واللحم البرازيلي بـ70 جنيهًا.

منافذ وزارة التموين

وجاءت أسعار اللحوم الضاني المبردة بسعر المستهلك النهائي 95 جنيهًا، أما اللحوم البلدي السوداني الطازجة جاءت بـ85 جنيهًا مستهلك نهائي، وتباع الكبدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي بالأسواق

وأوضح محمد وهبة رئيس شعبة الجزارين باتحاد الغرف التجارية أسعار الأضاحي بالأسواق هذا العام، كالتالي:

أسعار الأضحية البقري

- كيلو البقري المصري قائم 60 جنيهًا.

- ىكيلو البقري الخليط قائم 58 جنيهًا.

- كيلو البقري المستورد المجنس قائم 55 جنيهًا.

أسعار الأضحية الجاموسي

- كيلو قائم عجل الكندوز الجاموسي من 50 لـ53 جنيهًا.

أسعار الأضحية الماعز

- كيلو قائم الماعز البرقي 60 جنيهًا.

- كيلو قائم الماعز الصعيدي من 55 لـ58 جنيهًا.

- كيلو قائم الفلاحي من 54 لـ55 جنيهًا.

- ويصل سعر الجدي قائم إلى 2000 جنيه.

أسعار الأضحية الجملي

يصل سعر الجمل الحي إلى 20 أو 22 أو 25 أو 30 ألف جنيه، حسب الحجم والوزن، إذ يزيد سعر الجمل السوداني عن سعر الجمل الأثيوبي والصومالي.

أسعار اللحوم بالأسواق

- اللحم الضاني: تراوح سعر كيلو جرام اللحم الضاني بين 140 و160 جنيهًا.

- اللحمة الكندوز: تراوح سعر كيلو جرام اللحم الكندوز من 140 إلى 150 جنيهًا.

- اللحمة الجملي: ويتراوح سعر اللحم الجملي بين 110 جنيهات و120 جنيهًا للكيلو.

- لحم الماعز: يصل سعر اللحم الماعز إلى 140 جنيهًا للكيلو.

- الكبد: تراوح سعر كيلو جرام الكبدة 130 إلى 140 جنيهًا.

- اللحم المفروم: تراوح سعر كيلو جرام اللحم المفروم من 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

- بوفتيك: تراوح سعر كيلو جرام البوفتيك من 150 إلى 160 جنيهًا.

- برجر: وصل سعر كيلو جرام البرجر بين 135 إلى 140 جنيهًا.

- الشاورما: يصل سعر شاورما إلى 150 جنيهًا.

- كفتة أرز: تراوح سعر كيلو جرام كفتة الأرز من 75 إلى 100 جنيه.

- السجق: تراوح سعر السجق من 135 إلى 140 جنيهًا للكيلو جرام.

- عرق روستو أو عرق فلتو: يصل سعر عرق الروستو أو عرق الفلتو إلى 140 جنيهًا للكيلوجرام.

- إنتركوت: يتراوح سعر الإنتركوت بين 140 إلى 150 جنيهًا للكيلوجرام.

- الكوارع: يتراوح سعر الكارع الواحد بين 100 جنيه إلى 110 جنيهات.