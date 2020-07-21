56 جنيها أسعار الأضاحي للكيلو القائم من العجول

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن القطاع انتهى من استعداداته الخاصة بطرح أضاحي العيد، من عجول بقري وجاموس وخراف وماعز، لافتا إلى أنه تم تجهيز جزيرة الشعير في القناطر، لاستقبال المواطنين من القاهرة الكبرى لحجز أضاحيهم، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وصرح الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، بأن القطاع انتهى أيضا من إعداد الخريطة التفصيلية الموضح بها أعداد الكميات المتاحة للبيع بكل محافظة، حيث يتم التوزيع طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، مع التشديد على توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ويمكن للراغبين في حجز الأضاحي التقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، متضمناً نوع الحيوان وعدده لحجزه من المزارع التابعة لقطاع الإنتاج، وذلك من مزرعة جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية أو المزارع التابعه لقطاع الإنتاج المعلن عنها.

وذكر المهندس عصام الشوربجي، مدير عام المنطقة المركزية بقطاع الإنتاج، أن أسعار الأضاحي 56 جنيها للكيلو القائم من اللحوم البقرية وسعر الكيلو للجاموس بلغ 48 جنيها في حين وصل سعر كيلو لحوم الخراف 58 جنيها.

من جانبه، أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه مع قرب عيد الأضحى المبارك وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الحملات والمرور على منافذ بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها في أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافي.

وأضاف سليمان، أن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أصدر تعليمات لكل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع حالة الطوارئ والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة بالشوادر وأماكن بيعها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن أرقام واتس أب لسرعة التواصل مع المواطنين(01558626681 - 01558626682)، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعاً للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.