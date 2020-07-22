رئيس التحرير

محمود مسلم

"الدعدع" قائما بأعمال مدير إدارة الوارد بجمارك دمياط

كتب:

سهاد الخضري
03:27 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
رئيس مصلحة الجمارك

رئيس مصلحة الجمارك

أصدر السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، قررا بتكليف ثروت فهمي محمد الدعدع الشاغل لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للوارد بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

كما كلف محمد أحمد عاشور الشاغل لوظيفة كبير أخصائيين قانونيين بدرجة مدير عام بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالمنطقة الشرقي وذلك لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

اقرأ المزيد:

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع محافظ دمياط أوضاع مستثمري المنطقة الحرة

وكيل صحة دمياط يستقبل المشرف العام على إنشاء كلية الطب بالمحافظة

843 حاوية فاكهة وخضار صادرة بميناء دمياط

محافظ دمياط ورئيس هيئة الاستثمار يترأسان جلسة "المنطقة الحرة"

صور.. محافظ دمياط تستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار