"الدعدع" قائما بأعمال مدير إدارة الوارد بجمارك دمياط

أصدر السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، قررا بتكليف ثروت فهمي محمد الدعدع الشاغل لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للوارد بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

كما كلف محمد أحمد عاشور الشاغل لوظيفة كبير أخصائيين قانونيين بدرجة مدير عام بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالمنطقة الشرقي وذلك لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.