الهيئة العامة للأبنية التعليمية تعلن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، حاجتها لشغل وظائف شاغرة عن طريق النقل أو الندب أو الإعارة، وجاءت تفاصيل الوظائف وفق بوابة الوظائف الحكومية، كالتالي:

طبيب بشري ثالث

مهندس عمارة ثالث

مهندس كهرباء ثالث

أخصائي تجهيزات معمليه تعليم عام ثالث

أخصائي تشغيل حاسب آلي ثالث

محامي ثالث

أخصائي تخطيط برامج ثالث

فني هندسي رابع

كاتب شئون ماليه رابع

مندوب أمن رابع

سائق خامس

عامل خدمات معاونه سادس

حارس أمن سادس

ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك الى الإدارة العامة لشئون العاملين بمقر الهيئة.

والمستندات المطلوبة هي بيان حاله وظيفية معتمد من جهة العمل موضح به المستوى الوظيفي وتاريخه، وآخر موعد لتلقي الطلبات هو 13 أغسطس المقبل.