بالأسماء.. مصرع سائق مصري وإصابة 5 آخرين في انقلاب أتوبيس بالكويت

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، بمتابعة مستحقات السائق المصري الذي لقي حتفه في حادث انقلاب أتوبيس والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجرى حاليًا، إنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء، فضلًا عن زيارة المصابين الخمسة الذين أصيبوا في الحادث المحجوزين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية من الفريق الطبي المعالج متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، كشف أن المتوفي يدعى أحمد ربيع، والمصابين هم: "حنفي هلال، وجمعه عايد، وعبدالرحمن دواود، وهاني فتحي، وأحمد عبدالبصير، وجار المتابعة مع جهة العمل ومع القسم القنصلي بالسفارة في هذا الشأن.

ولفت الملحق العمالي، إلى أنَّ السائق المصري لقي حتفه، وأصيب 5 آخرون جراء انقلاب أتوبيس على الطريق الدائري الثامن، مقابل منطقة "الوفرة" بالكويت، مشيرًا إلى أن القضية سجّلت انقلاب ووفاة وإصابة وأُحيلت إلى التحقيق.