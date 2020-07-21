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طارق شوقي: الدروس الخصوصية إهدار للوقت والمال ولن تساعد في الامتحانات

الوزير: سنعلن عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في سبتمبر

كتب:

محمود البدوي
02:38 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الدكتور طارق شوقي .. وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي .. وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، نصائح لأولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية، بشأن الدروس الخصوصية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "شوقي": "الدروس الخصوصية في السناتر أو المنازل أو اليوتيوب أو الزووم لن تفيد تعليميا ولن تساعد على حل الامتحانات الجديدة في المرحلة الثانوية وهي إهدار للوقت والمال".

من ناحية أخرى، ذكر الوزير، في تدوينة أخرى، أن الوزارة سوف تعلن عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر 2020، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات.

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