طارق شوقي: لو سمعنا كلام الطلاب وأجلنا الامتحانات كان ضاع عليهم السنة

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن سبب تمسك الوزارة بعقد الامتحانات الثانوية العامة في موعدها وعدم تأجيلها كما كان يُطالب بعض الطلاب وأولياء الأمور، قائلًا: "التعليم الفني والدبلومات الفنية حتى الآن لم ينتهوا من الامتحانات، بل الامتحانات بتاعتهم التحريرية هتبتدي وتنتهي يوم 13 اغسطس".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه لا يجب أن ننسى أن هناك دور ثاني لطلاب الشهادة الثانوية سيبدأ يوم 22 أغسطس، وسيتم الانتهاء منه 2 سبتمبر، فضلًا عن تحديد مواعيد التنسيق والتقدم للجامعات، وغيرها من الأشياء التي تأخذ بعض الوقت.

وتابع :" اللي كانوا بيطالبوا بالتأجيل مش كانوا حاسبين الأرقام، مش حاسبين إن ده هيحصل، ولو كنا سمعنا كلامهم كانت السنة ضاعت عليهم، السنة اللي جاية احنا نبتدي 17 أكتوبر، بعد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات اللي هيجتمع يوم الثلاثاء إن شاء الله ننسق مع بعض وبينا احنا الأثنين وبين الازهر في مسألة بداية السنة الدراسية".