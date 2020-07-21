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طارق شوقي: تعرضنا للتشكيك في الفترة الماضية استنزف جهودنا

كتب:

شريف سليمان
07:35 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة وذويهم من انتهاء الامتحانات، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية.

ووجه شوقي خلال مؤتمر صحفي، الشكر لمؤسسات الدولة على عملها طوال الفترة الماضية لعبور المرحلة الماضية، التي واكبت أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال "شوقي": "أكثر من 670 ألف طالب ثانوية ومعهم عدد هائل من المصححين والإداريين والعاملين على إنجاح المنظومة، والظروف كانت استثنائية هذا العام".

وأضاف: "نقدر نفخر مع بعض إن كل طالب مصري أخد فرصته في الانتقال إلى الصف الأعلى بأشكال متنوعة ما عدا طلاب الدبلومات الفنية الذين سيخوضون الامتحانات التحريرية".

وأوضح: "ظروف كورونا اضطرتنا إلى حلول مبتكرة لتقييم مهارات الطلاب، جربنا نظام التقييم عن طريق الامتحانات من المنزل والمشروعات، أما الثانوية العامة فكان لزاما علينا خوضها على الأرض، وفق نص القانون".

وواصل: "تعرضنا لقدر هائل من التشكيك في كل خطوة اتخذناها وهو ما استنزف وقت وجهد الوزارة التي كانت في حاجة إلى إيجاد المزيد من الحلول".

 

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