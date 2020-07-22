5 شركات تطرح علاج كورونا خلال أسبوعين والشريط بـ306 جنيهات

تستهدف 5 شركات هي "ماش بريمير، راميدا، إيفا فارم، إبيكو، وميركيل"، من جملة 11 شركة تابعة للصناعات الدوائية، تصنيع مثيل الدواء الياباني والروسي لعلاج فيروس كورونا المستجد" فافيرافير"، وطرحه في الأسواق خلال أسبوعين .

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إنّ هيئة الدواء المصرية وافقت على تصنيع 5 شركات للدواء، ضمن خطة الدولة لمساندة الشركات المصرية ومساعدتها على التطوير.

وأوضح أنّ الانتاج سيوجه بالكامل لتلبية احتياجات السوق المحلي، وحال وجود فائض فسيتم تصديره للخارج، لافتا إلى أنّ سعر الشريط الواحد وبه 10 أقراص، سيكون 306 جنيهات، والعلبة كاملة بها 3 شرائط تباع بـ1000جنيه .

وفى السياق ذاته، دعا رئيس الشعبة العامة للأدوية، المواطنين، للالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى، وعدم التجمع، والحذر والاهتمام بالنظافة الشخصية، وارتداء الكمامة، والبعد عن التواترات العصبية والنفسية وممارسة الرياضة، محذرا من التهاون من الالتزام بالتعليمات الوقائية.

وتوقع رئيس الشعبة مع بداية سبتمبر، تحور الفيروس نتيجة تغير الفصول ووجود هجمة شرسة من الفيروس، موضحا أنّ الهيئة العليا للأدوية لها دور كبير في تقليل الخسائر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وتداعياتة السلبية، من خلال رفعها للمخزون الاستراتيجي للأدوية من 6 لـ9 أشهر، ووفرت أدوية المناعة الخاصة بالفيروس، كما فتحت تسجيل شركات المكملات الغذائية، لترتفع من 4 لـ80 شركة، والفائض سيتم توجيهه للتصدير.