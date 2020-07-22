5 منشآت جديدة تحصل على شهادة السلامة وزيرو كورونا للسياحة الخارجية

أقرت لجان الفحص اليوم الأربعاء استيفاء 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر، وحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء لاستقبال نزلاء السياحة بنسبة 50 بالمائة.

وتواصل لجان الفحص عملها بالمرور على عدد من فنادق البحر الأحمر لاستيفاء الضوابط والشروط المقررة للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل واستقبال نزلاء السياحة الداخلية بفنادق البحر الأحمر. كما يشمل المرور على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط.

وحسب مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر حصل 172 فندق ومنشأة سياحية بالبحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل.

وأشار عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية، على أن فنادق البحر الأحمر استقبلت عددا من الأجانب من نزلاء السياحة الخارجية منذ مطلع شهر يوليو الجاري، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران الخارجي عبر رحلات قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا وتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها وزارتي السياحة والصحة، لافتا إلى متابعة الحالة الصحية للنزلاء بواسطة أطقم طبية مخصصة بالفندق وتخصيص مكان للعزل داخل الفنادق، إذا ظهرت أي أعراض لأي سائح.

فيما أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن تم استقبال الآلاف من السائحين وتم متابعتهم صحيا ولم تظهر أي أعراض كوورنا على أي سائح حتى الآن.