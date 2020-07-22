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رئيس جامعة المنصورة يمنح مكافأة للهيئة المعاونة بمناسبة عيد الأضحى

كتب:

صالح رمضان
03:35 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
الدكتور أشرف عبد الباسط

الدكتور أشرف عبد الباسط

قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، منح الهيئة المعاونة "المعيدين والمدرسين المساعدين" بالجامعة مكافأة قدرها 750 جنيه، نظرا لما قام به المعيدين والمدرسين المساعدين من جهود متميزة في العملية التعليمية وإنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيان لرئيس الجامعة، فإن المكافأة لحث الهيئة المعاونة على بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالجامعة، وإعلاء شأنها بين الجامعات المصرية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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