 خروج آخر حالة مصابة بكورونا من عزل المدينة الجامعية ببني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا من عزل المدينة الجامعية للبنين، بشرق النيل، بعد تلقيها العلاج اللازم.

وقال الدكتور منصور، إن عزل المدينة الجامعية احتوى على مبنيين بسعة 480 سريرا، وتم علاج 348 مريضا وخروجهم بعد تقديم العلاج والرعاية الطبية لهم بالمجان على نفقة جامعة بني سويف، بالإضافة إلى عزل المستشفى الجامعي ويحتوى على 90 سريرا وتم تحويلهم إلى رعايات فائقة لتقديم الخدمة الطبية الفائقة والمميزة لخدمة أهالي محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

ووجه رئيس جامعة بني سويف الشكر إلى الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعي، والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والخدمات المعاونة بالعزل على تفانيهم في العمل والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة ودورهم الكبير والمستمر لتقديم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.