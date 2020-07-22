ضبط 72 مخالفة لمخابز بلدية وأسواق بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، للقضاء على الغش التجاري والتدليس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال رصد المخالفات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنين، مع متابعة توفير السلع الغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة تموينية، منها 35 مخالفة للمخابز البلدية، إضافة لـ37 مخالفة في مجال متابعة الأسواق.