محافظ الشرقية يتابع إنشاء محطة صرف صحي بدبيج بـ149 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء محطة معالجة دبيج بطاقة إنتاجية 3 آلاف م3 / اليوم، وبتكلفة إجمالية تبلغ 53 مليون جنيه، وكذلك أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقري دبيج والميساه ومنشأة كشك بتكلفة 96 مليون و500 ألف جنيه بمركز ومدينة ديرب نجم لتساهم تلك المشروعات، وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و 116 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وأكد المحافظ، على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل، والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه، صرح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة دبيج بتكلفة مالية تبلغ 53 مليون جنيه لتعمل بطاقه إنتاجية 3 آلاف م3 / اليوم وكذلك أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقري دبيج والميساه ومنشأة كشك بتكلفة 96 مليون و500 ألف جنيه لتخدم قرى (دبيج - الميساة - منشأة كشك) بمركز ومدينة ديرب نجم، مشيراً إلى أن العمل بتلك المشروعات يسير على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال ودخولهم الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.