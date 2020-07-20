الشرقية تغرم مقاول بعد سقوط طفل في بيارة أثناء لعبه بطائرة

تحدث الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية عن واقعة سقوط طفل في بيارة الصرف الصحي أثناء لعبه بالطائرة الورقية.

وقال "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه أمر بتغريم المقاول المسئول عن البلاعة، وأحال الموضوع للتحقيق، مشيرًا أنه زار الطفل في بيته واطمان على حالته الصحية مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة وأن الحادث تسبب في ألم نفسي كبير للطفل لافتًا أنه وجه وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع أسرة الطفل ومتابعة علاجه.

ولفت المحافظ أنه يتم تعلية البيارات الخاصة بالصرف الصحي استعدادًا لأعمال الرصف، وأن المقاول لم ينسق مع شركة المياه قبل تعلية البيارة وتركها مكشوفة، لافتًا أن المقاول خالف تعليماته بضرورة التنسيق في الأعمال بين مختلف الجهات المعنية.

وتحدث "غراب"، عن موقف المحافظة من انتشار فيروس كورونا مشيرًا أنه رغم اعتبار الشرقية من أكبر المحافظات وبها مناطق صناعية كبيرة تحتوي على 8000 مصنع ويتردد عليها أكثر من 700 ألف عامل يوميًا.

وأضاف: "الأمور مستقرة والأسرة بقت متوفرة وفيه مستشفيات عزل مفيهاش ولا حالة واحنا عندنا نسبة الاشغال لا تتخطى 35% من أسرة العزل".