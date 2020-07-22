المنشآت الفندقية: "السياحة" تسمح بنزول حمامات السباحة بالمايوة الشرعي

حذرعلاء عاقل عضو غرفة المنشآت الفندقية، الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية التي تمنع مرتديات المايوة الشرعي من نزول حمام السباحة بها طالما أنه مصنوع من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحية، من التعرض للمساءلة لمخالفتها قرارات وزارة السياحة والأثار الصادرة فى هذا الشأن.

وأضاف لـ"الوطن" أن الغرفة تلقت أغسطس الماضي خطابا من قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة حمل رقم "513" بعدم وجود أية موانع من نزول السيدات اللاتي ترتدين المايوة الطويل "الشرعي" من نزول حمام السباحة بالفنادق والقرى السياحية طالما أنه مصنوع من خامات لا تؤثر بالسلب على الصحة العامة ولا تتسبب في تغيير خصائص مياة تلك الحمامات، مشيرا إلى أن تلك التعليمات ما زال معمولا بها حتى الآن.

وأشار عاقل إلى أنه لا توجد أية اشتراطات بوجود زي معين لنزول البحر، خاصة أن مياهه متغيرة ومتحركة ولا تتغير طبيعتها بأي نوع من خامات الملابس، لافتا إلى أن شكاوى المواطنين بخصوص هذا الموضوع تراجعت بشدة هذا العام.

وفي سياق متصل كشف مصدر مسؤول بقطاع الفنادق بوزارة السياحة والآثار أن القطاع لم يتلقى أية شكاوى بخصوص واقعة يارا نعوم زوجة عماد متعب نجم المنتخب المصري السابق، وما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مطالبتها بعدم نزول إحدى السيدات إلى حمام السباحة بأحد فنادق الغردقة بحجة كونها خادمة، مشيرا إلى أن الفنادق المصرية تتعامل مع جميع نزلائها على قدر واحد من المساواة ولا يوجد تفريق في المعاملة بين أي منهم، موضحا أن تعليمات نزول حمامات السباحة واضحة للجميع وموضوعة بمكان ظاهر داخل الفندق، كما أن الوزارة وضعت رقم للخط الساخن في استقبال الفنادق لاستقبال كل شكاوى النزلاء.