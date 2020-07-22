تفاصيل American Utopia قبل عرضه في افتتاح تورونتو السينمائي

استقر مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، على عرض الفيلم الوثائقي American Utopia في افتتاح الدورة الـ45، التي تنطلق من 10 حتى 20 سبتمبر، حسب موقع Variety.

والفيلم من إخراج سبايك لي، ومدته ساعتين و15 دقيقة، ويوثّق عروض المغني والممثل والكاتب David Byrne.

وشارك سبايك أيضا في تمويل الفيلم مع شركتي River Road Entertainment وWarner Music Group.

ويعتبر American utopia، الألبوم الغنائي التاسع لـDavid، وأصدره في مارس 2018، وبعدها خرج بعروض مختلفة تمثيلية غنائية تحمل الاسم ذاته ولاقت نجاحا كبيرا، وتشمل العروض 11 فنانا، يؤدون أغنيات الألبوم.

وقال David في وقت سابق: "أشعر أنّه سيكون عملا مؤثرا ومهما، ومختلف عن أي شيء قدم من قبل".

ومخرج الفيلم سبايك لي يحظى بتاريخ سينمائي كبير، إذ أخرج أكثر من 90 عملا فنيا بين مسلسلات وأفلام، وأنتج أكثر من 70 عملا.

وترشح "سبايك" لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وحصدها مرة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم BlacKkKlansman عام 2018، وكرمته أكادايمية فنون وعلوم الصور المتحركة بإهدائه جائزة أوسكار الفخرية عام 2016.

وآخر أفلام سبايك لي، كان Da 5 Bloods، بطولة تشادويك بوسيمان، ميلاني تيري، جان رينو، وعرض عبر منصة نتفليكس.

يذكر أنّ مهرجان تورونتو السينمائي الدولي TIFF، أعلن تكريم الممثلة كيت وينسليت بجائزة Tribute في الدورة المقبلة.