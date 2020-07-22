الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع بين الرعب والمغامرات والأنيميشن

تعرض دور السينما المصرية مجموعة مميزة من الأفلام المميزة الأسبوع الحالي، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل في السطور التالية.

The Hunt

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشخاص يستيقظون في منطقة نائية، يجدوا أنفسهم لا يعرفون أين هم أو متى، ويكتشفون أنه تم اختيارهم بعناية من أجل الصيد.

أبطال الفيلم أليكسندر باربارا، تيري ويبل، ماكون بلير، إيما روبرتس، إيمي ماديجان، جلين هورتون، ومخرج الفيلم كريج زوبيل.

Rev

تدور أحداث الفيلم حول لص ذو تاريخ في السرقات يعمل مع الشرطة، من أجل الإيقاع بمجرم يستغل السيارات الغريبة والخارقة.

أبطال الفيلم سام أسانتي، فرانسيسكا دينيس، فرانشيسكو بيليسي، فيفيكا أيه. فوكس، ومخرج الفيلم انت هوراسانلي.

The Warrior Queen of Jhansi

تدور أحداث الفيلم حول الملكة المحاربة "لجانسي" التي قادت قواتها وجيشها في شجاعة أمام شركة الهند الشرقية البريطانية عام 1857.

أبطال الفيلم جودي ماي، ديريك جاكوبي، روبرت إيفيريت، ناثانيال باركر، بين لامب، آر باكتي كلاين، ومخرج الفيلم سواتي بايز.

Red Shoes and the Seven Dwarfs

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأمراء يتم تحويلهم لأقزام، فيبحثون عن حذاء أحمر لي يكسروا اللعنة السحرية ويعودوا لطبيعتهم.

أبطال الفيلم كلوي جريس موريتز، سام كلافلن، جينا جيرشون، جيم راش، جوجو جيرني برنر، ومخرج الفيلم سانج هو-هونج.