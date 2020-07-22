واصف: كورونا وراء الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب.. ويجب اختراع مصل

ارتفاع يعد الأعلى منذ 9 سنوات دوليا للمعدن النفيس وسط ارتفاعات محلية متتالية، وتوقعات بطرح مزيد من حزم التحفيز النقدي لدعم الاقتصادات بعد أزمة كورونا، ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ للتحوط من التضخم، حيث ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.25% مسجلا 1848.60 دولار للأوقية، وصعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.40% عند مستوى 1865.13 دولار للأوقية بعدما ارتفع إلى 1865.35 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011.

وفي صباح اليوم سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا كبيرًا بقيمة 10 جنيهات، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر لارتفاعاته في بداية تعاملاته بالبورصات العالمية وأسواق المال، ليباع عيار 24 بـ956 جنيهًا مقابل 946 جنيهًا أمس، فيما ارتفع سعر الجرام من عيار 21 إلى 836 جنيهًا.

وقال الدكتور وصفي واصف رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات باتحاد الغرف، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، تسببت في هذه الزيادة التاريخية، لكونها أزمة دولية ذات مردودا اقتصاديا على كافة دول العالم، مما أثر على أسعار العملات وفوائد البنوك وبالتالي مع تزايد الضغوط أصبح هناك تناقص في استخدام السيولة النقدية.

وتابع واصف لـ"الوطن"، أن تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد أدى إلى أن البنوك المركزية وصناديق الاستثمار وكل الكيانات المالية الكبيرة لا يستخدمون السيولة النقدية، وبالتالي زاد الطلب على الذهب مع ثبات المعروض لفتر طويلة مما أدى إلى هذه الطفرة التاريخية في أسعار الذهب.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات، إلى أن رغم بداية الأزمة في بدايات العام الجاري إلا أننا لا نزال حتى وقتنا نعانى من الفيروس ولم تتوصل المؤسسات الطبية في العالم إلى المصل، مشيرا إلى أن الأزمة ستستمر باستمرار تفشي الفيروس.