حظك اليوم الخميس 23-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يسعى عدد كبير من الأشخاص متابعة حظ برجهم يوميًا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك بلقاء تنتظره ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن تحب وببعض الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك نحو أن تعطي مثالا جيدا يحتذى به في القيام بالواجب وتبدو مقنعا جدا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك واعمل بدقة كي تكون أهلا للمكافأة والتقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إشراقة وتدفعك للانفتاح على الآخرين وتبدو أكثر استعدادا للمشاركة، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

عطارد في منزلك الحادي عشر ويعدك ذلك بأوقات مهنية موفقة ولقاءات اجتماعية ممتعة، فقط ابتعد عن الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر يقع في برجك ويجعلك ساحرا وتطل على من حولك مشرقا متفائلا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عارضة الأزياء بيلا حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر يدعم مشاريعك وتحصل على مساندة البعض والأصدقاء يمنحونك السعادة وتجمعك بهم أجواءً حلوة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة ومن الممكن أن تتخذ قرارا عاطفيا في هذه الفترة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تفرمل مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية تايلور سويفت، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تتحمس اليوم لأفكار جديدة وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ ويعدك ذلك بلقاءات رائعة وجذابة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك وتراجع اليوم خطواتك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتضح أفكارك وتحلم بالمستقبل بانطلاق وجرأة والقمر يساعدك على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وقُم بواجبك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون أكثر مرونة مع من تحب أو مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.