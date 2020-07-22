 حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لا يحب قول كلمة حتى لا يجرح مشاعر الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك يمنحك اليوم كل الطاقة التي تسمح لك بإنجاز مهامك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، عطارد في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ووقتا مناسبا لتوطيد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.