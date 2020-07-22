حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي سريع الانفعال، كما أنه عنيد ولا يقبل بتغيير وجهة نظره بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك اليوم تهتم بتنمية ما تملك ويدفعك للبحث في كيفية تحقيق ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحترم حق الآخر إذا أردت أن يحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.