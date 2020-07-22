حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج القوس قدرا كبيرا من الذكاء في التعامل في الحب والعلاقات الاجتماعية وتعاملاته مع المحيطين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على القيام بخيارات جيدة وتبدو يقظ الذهن ملهما.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يمكنك أن تؤثر في الجنس الآخر وتميل أيضا نحو اكتساب معارف جديدة وقد تحصل على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مها أبوعوف، ويوافق تاريخ ميلادها 28 نوفمبر.