إطلاق مُبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتسوية مخالفات البناء في أسيوط

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح طبقًا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، معلنًا تذليل العقبات وتقديم التسهيلات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء في مصر، والموافقة على سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة ووفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات.

ويحدد القرار أقصى المبالغ بالنسبة لمخالفات الرسوم المعمارية والانشائية بـ "20 ألفًا للمدن و5 آلاف للقرى ومخالفات الردود 40 ألفًا للمدن و10 آلاف للقرى والزيادة في مسطح غرف السطح 50 ألف جنيه للمدن و12 ألف جنيه للقرى وبناء السطح بالكامل و80 ألف جنيه للمدن و20 ألف جنيه للقرى وتحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به و120 ألفًا للمدن و30 ألفً للقرى، والبناء بدون ترخيص 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات و160 ألفًا للمدن و40 ألفًا للقرى على أن يجري السداد خلال 30 يومًا اعتبارا من 15 يوليو الجاري.

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بإسترداد حق الشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وإجراء تصالح مع المواطنين المخالفين واستخراج التراخيص عقب التصالح لهذه المباني، موضحًا أنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لازالة المخالفات، على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة.. مشيرًا إلى إطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك"، لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وتوعيتهم بأهمية القانون.