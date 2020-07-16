ضبط 18 ألف كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر بقليوب

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية وحيازتها بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (سائق، مقيم بشبرا الخيمة) بحيازة كميات كبيرة من الكمامات الطبية المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات أو مستندات تدل على قانوينة حيازتها، ويبيعها للجمهور بأسعار باهظة مستغلاً الظروف الراهنة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تم ضبط المتهم المذكور حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قليوب، وبتفتيشها تم العثور على عدد (18000) كمامة "مجهولة المصدر".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.