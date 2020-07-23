حظك اليوم الخميس 23-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور كسول ويواجه صعوبة في التركيز، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك بلقاء تنتظره ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.