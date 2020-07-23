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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 23-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الخميس 23 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء فضولي، ومن أبرز عيوبه العصبية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن تحب وببعض الأقارب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

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