تعرف على أسعار تذاكر السفر إلى المدن الساحلية بشركات النقل البري

تزامنًا مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي يهرب أغلب المواطنين خلالها من حر القاهرة إلى المدن الساحلية للاستمتاع بإجازة مختلفة على البحرين الأحمر والمتوسط، ترصد "الوطن" دليلًا لأبرز شركات النقل البري ومتوسط الأسعار من وإلى القاهرة مع اختلاف مواعيد الحجز.

شركة Go Bus للنقل البري

توفر شركة "Go Bus" الانتقال إلى العديد من المحافظات والمدن خارج القاهرة مثل الإسكندرية، والغردقة، وشرم الشيخ، ودهب، ومرسى علم، والساحل الشمالي، ويتراوح متوسط سعر التذكرة من القاهرة للمدن الآتية على النحو التالي مع اختلاف المواعيد:

- الإسكندرية من 100 إلى 165 جنيهًا.

- الغردقة من 180 إلى 545 جنيهًا.

- شرم الشيخ من 180 إلى 385 جنيهًا.

- مرسى مطروح 165 جنيهًا.

- بورتو السخنة من 90 جنيهًا إلى 205 جنيهات.

- الساحل الشمالي من 160 إلى 180 جنيهًا.

- مرسى علم 275 جنيهًا.

- دهب من 215 إلى 420 جنيهًا.

شركة هاي جيت

تتيح الشركة رحلات نقل الأفراد من القاهرة إلى الغردقة وشرم الشيخ فقط على النحو التالي:

- الغردقة من 150 إلى 200 جنيه.

- شرم الشيخ 160 جنيهًا.

شركة سوبر جيت للنقل البري

توفر الشركة رحلات نقل للركاب من وإلى الإسكندرية، والغردقة، وشرم الشيخ، والساحل الشمالي ومرسى مطروح، ويتراوح متوسط سعر التذكرة من القاهرة للمدن الآتية على النحو التالي مع اختلاف المواعيد:

- الإسكندرية من 70 إلى 100 جنيهًا.

- الغردقة من 95 إلى 210 جنيهات.

- شرم الشيخ من 220 إلى 280 جنيهًا.

- مارينا من 145 إلى 175 جنيهًا.

- مرسى مطروح 155 جنيهًا.

شركة Blue Bus

توفر الشركة رحلات من القاهرة إلى عدد من المدن الآتية على النحو التالي:

- الإسكندرية 100 جنيه.

- شرم الشيخ 250 و380 و460 جنيهًا.

- دهب 460 و550 جنيهًا.

- الغردقة 240 و399 و499 جنيهًا.

- الساحل 165 جنيهًا.