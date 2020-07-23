حظك اليوم الخميس 23-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته القوية، كما أنه يغير بشدة على المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر يدعم مشاريعك وتحصل على مساندة البعض والأصدقاء يمنحونك السعادة وتجمعك بهم أجواءً حلوة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة ومن الممكن أن تتخذ قرارا عاطفيا في هذه الفترة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.