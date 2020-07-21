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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب يعرف ما يريده بالحياة ويستطيع الوصول إليه بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

 ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

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